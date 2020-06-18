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Bahar Özgüvenç: Önümüzdeki 3 sezon Trabzonspor fırtınası esecek

A Spor yorumcusu Bahar Özgüvenç, Son Sayfa programında Trabzonspor'un gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Özgüvenç, "Ben iddia ediyorum önümüzdeki 3 sezon Trabzonspor fırtınası esecek." dedi.
18.06.2020
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