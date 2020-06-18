18 Haziran 2020, Perşembe

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Fırtına 23 yıllık hasrete son verdi

Fenerbahçe'yi 3-1'le geçerek Ziraat Türkiye Kupası'nda final yükselen Trabzonspor, rakibini yaklaşık 23 sene sonra Kadıköy'de mağlup etmeyi başardı.
18.06.2020
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