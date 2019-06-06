06 Haziran 2019, Perşembe
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Uğurcan Çakır: "Bazen rüya mı diye korkuyorum"
Sabah Gazetesi'ne konuşan Trabzonspor'un genç kalecisi Uğurcan Çakır, "Ben hep hazırdım ve bir şans bekliyordum. Gelen şansı iyi değerlendirdim. Şu an tuttuğum takımın kalesini koruyorum ve milli takımdayım. Bazen rüya mı diye korkuyorum." ifadelerini kullandı.
06.06.2019
EN ÇOK İZLENENLER
- Yusuf Yazıcı: Fransa maçını kazanabiliriz
- Portekiz'den Fejsa iddiası
- Galatasaray'da forvete yeni aday
- Uğurcan Çakır: "Bazen rüya mı diye korkuyorum"
- A Milli Takım'da bayramlaşma
- Mustafa Cengiz'den bayram mesajı
- Trabzonspor harekete geçti
- Yusuf Yazıcı: Fransa maçını kazanabiliriz
- Galatasaray'da Eduok hamlesi
Daha Fazla Gör
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"
- Michael Frey'in yeni adresi belli oldu