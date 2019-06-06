Uğurcan Çakır: "Bazen rüya mı diye korkuyorum"

Sabah Gazetesi'ne konuşan Trabzonspor'un genç kalecisi Uğurcan Çakır, "Ben hep hazırdım ve bir şans bekliyordum. Gelen şansı iyi değerlendirdim. Şu an tuttuğum takımın kalesini koruyorum ve milli takımdayım. Bazen rüya mı diye korkuyorum." ifadelerini kullandı.