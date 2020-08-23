23 Ağustos 2020, Pazar

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Sörloth: Çok iyi bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum

Trabzonspor’un Norveçli forvet oyuncusu Alexander Sörloth, her zaman daha iyisini yapmaya çalıştığını belirterek, “Tamamlanan sezonda hedefimiz Süper Lig’de şampiyon olmaktı ama bunu başaramadık. Yeni dönemde çok iyi bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum” dedi.
23.08.2020
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