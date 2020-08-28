Ahmet Ağaoğlu'dan transfer müjdesi! "1 hafta içerisinde..."

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Anadolu Ajansı Spor Masası porgramına konuk oldu. Gündeme dair açıklamalarda bulunan Ağaoğlu transfer müjdesini verdi. Ağaoğlu "Önümüzdeki 1 hafta içerisinde 1-2 takviye daha yapılacak. Zirve yarışında olacak, şampiyonluk için yarışacak bir kadro yapımız olacak." ifadelerini kullandı.

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