28 Ağustos 2020, Cuma
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Ahmet Ağaoğlu'dan transfer müjdesi! "1 hafta içerisinde..."
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Anadolu Ajansı Spor Masası porgramına konuk oldu. Gündeme dair açıklamalarda bulunan Ağaoğlu transfer müjdesini verdi. Ağaoğlu "Önümüzdeki 1 hafta içerisinde 1-2 takviye daha yapılacak. Zirve yarışında olacak, şampiyonluk için yarışacak bir kadro yapımız olacak." ifadelerini kullandı.
28.08.2020
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