Ahmet Ağaoğlu'dan Uğurcan Çakır ve Sörloth açıklaması

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Anadolu Ajansı Spor Masası'nda önemli açıklamalarda bulundu. İsmi Avrupa'nın dev takımlarıyla anılan Uğurcan Çakır ve Sörloth hakkında konuşan Ağaoğlu, ciddi tekliflerin olduğunu, Leipzih'in Sörloth için ısrarcı olduğunu ifade etti.

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