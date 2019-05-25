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A SPOR WEBTV

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Ahmet Ağaoğlu'dan transfer açıklaması

Trabzonspor başkanı Ahmet Ağaoğlu, 3-2'lik Çaykur Rizespor galibiyetinin ardından A Spor'a açıklamalarda bulundu.
25.05.2019

İki takım oyuncularını kutluyorum. Güzel bir veda oldu. Soyunma odasına inmedim. Buradan tesislere gideceğim. Sıkıntı yok. 3. bitirseydik, 6 milyon TL kasamıza girecekti. Sorun yok, Play-Off oynayacağız. Şanlı olduğumuz maçlar var ama onların sayısı 2-3 geçmez. Şansız olduğumuz çok maç var. Camiamıza çok teşekkür ediyorum. Oyuncularımıza, teknik ekibimize gösterdikleri öz verileden dolayı çok teşekkür ediyorum. İnşallah seneye bu güzel oyunumuza devam ediyoruz.

Bugün Olcay ve Luiz İbanez'le yollarımızı ayırdık. İki oyuncumuzda büyük özveri gösterdi. İkisine de çok teşekkür ediyorum. İkisi de çok karakterli insanlar. Rodallega'dan cevap bekliyoruz. Teklifi burada açıklamak doğru olmaz. Bizim düşüncemiz inşallah Rodallega bizimle devam eder. Bunlara hiç değilse sizler itibar etmeyin. Yok öyle bir şey. İki oyuncumuz da takip ediliyor. Henüz resmi teklif yok. İki sezon hocamızla birlikteyiz.

Stadyum sponsorluğuyla ilgili bir gelişme yok. Forma sponsoru konusunda iki ayrı grupla görüşüyoruz. 5-6 transfer olabilir. Genç oyuncu ve kiralık oyuncu alacağız. Paramız yok! Oyuncu alamıyoruz. 1-2 milyon Euro bonservis ücreti ayırdık. Kiralık ve serbest oyuncular tercihimiz.

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