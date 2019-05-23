Trabzonspor'da ilk imza

Trabzonspor sağ bek oyuncusu Kamil Ahmet Çörekçi'nin sözleşmesini yeniledi.

Trabzonspor, iç transferde sağ bek oyuncusu Kamil Ahmet Çörekçi'nin sözleşmesini uzattığını açıkladı.

Kamuyu Aydınlatma Platformunda yer alan açıklamada, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Kamil Ahmet ile 1 haziran 2019 tarihli 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.

Uzatma opsiyon hakkının da kulübe ait olduğu anlaşmayla oyuncuya 2019-2020 sezonu için 2 milyon 500 bin, 2020-2021 sezonunda da 2 milyon 750 bin lira olmak üzere toplam 5 milyon 250 bin lira ödeneceği kaydedildi.

27 yaşındaki futbolcu 2019-2020 sezonunda 25 süper lig maçına ilk 11'de başlaması durumunda sözleşmenin 1 yıl daha otomatik uzayacağı ifade edildi.