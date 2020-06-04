Ahmet Ağaoğlu: Yanlış bir değerlendirme

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, UEFA'nın verdiği 1 yıl men cezasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Cezanın yanlış bir değerlendirme olduğunu belirten Ağaoğlu, "Kararın CAS'tan döneceğine inancımız tamdır" dedi.

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