Ahmet Ağaoğlu: Trabzonspor gönüllerin şampiyonu oldu

Trabzonspor Başkanı Ahmet​ Ağaoğlu, sakatlıkların, haksızlıkları ve şanssızlıkların içinden bir takım oluşturmayı başardıklarını belirtti. Ağaoğlu, "Trabzonspor, gönüllerin şampiyonu oldu" dedi.