18 Haziran 2019, Salı

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Trabzonspor kombineleri satışta

Trabzonspor'un 2019-20 sezonunda iç sahada oynayacağı maçları için kombine satışları başladı. Kombine fiyatlarını uygun bulduklarını dile getiren bordo mavili taraftarlar biletlere büyük ilgi gösteriyor.
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