Ahmet Ağaoğlu: İyi bir gruba düştük

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda Basel, Krasnodar ve Getafe ile eşleşen Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu, kura çekimi sonrası A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu "İyi bir gruba düştüğümüzü söyleyebilirim" dedi.