30 Ağustos 2019, Cuma
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Ahmet Ağaoğlu: İyi bir gruba düştük
UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda Basel, Krasnodar ve Getafe ile eşleşen Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu, kura çekimi sonrası A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu "İyi bir gruba düştüğümüzü söyleyebilirim" dedi.
30.08.2019
EN ÇOK İZLENENLER
- Galatasaray ile Kayserispor 47. kez
- PFDK'dan Seri'ye 2 maç ceza
- Fenerbahçe'de büyük temizlik
- Ünal Karaman'dan AEK maçı yorumu
- 1074 Çankırıspor 1 - 0 Boyabat 1868 Spor
- Ricardo Quaresma Kasımpaşa'da
- Galatasaray'ın rakipleri belli oldu
- Spartak Moskova Diagne'yi istiyor
- Spartak Moskova Diagne'yi istiyor
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"