Abdülkadir Ömür Fenerbahçe maçında sahada olacak mı? Ahmet Ağaoğlu açıkladı

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, A Spor'a özel yaptığı açıklamada UEFA Avrupa Ligi'nde AEK ile oynanan play-off rövanş maçının 44. dakikasında sakatlanarak sahayı terk eden Abdülkadir Ömür'ün pazar günü oynanacak Fenerbahçe maçında oynamasının zor olduğunu söyledi.