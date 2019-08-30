30 Ağustos 2019, Cuma
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Abdülkadir Ömür Fenerbahçe maçında sahada olacak mı? Ahmet Ağaoğlu açıkladı
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, A Spor'a özel yaptığı açıklamada UEFA Avrupa Ligi'nde AEK ile oynanan play-off rövanş maçının 44. dakikasında sakatlanarak sahayı terk eden Abdülkadir Ömür'ün pazar günü oynanacak Fenerbahçe maçında oynamasının zor olduğunu söyledi.
30.08.2019
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