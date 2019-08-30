30 Ağustos 2019, Cuma

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Abdülkadir Ömür Fenerbahçe maçında sahada olacak mı? Ahmet Ağaoğlu açıkladı

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, A Spor'a özel yaptığı açıklamada UEFA Avrupa Ligi'nde AEK ile oynanan play-off rövanş maçının 44. dakikasında sakatlanarak sahayı terk eden Abdülkadir Ömür'ün pazar günü oynanacak Fenerbahçe maçında oynamasının zor olduğunu söyledi.
30.08.2019

Abdülkadir Ömür F.Bahçe maçında oynayacak mı? Ağaoğlu açıkladı Abdülkadir Ömür F.Bahçe maçında oynayacak mı? Ağaoğlu açıkladı 30.08.2019
Ahmet Ağaoğlu: İyi bir gruba düştük Ahmet Ağaoğlu: İyi bir gruba düştük 30.08.2019
Ünal Karaman'dan AEK maçı yorumu Ünal Karaman'dan AEK maçı yorumu 29.08.2019
Ahmet Ağaoğlu'ndan transfer açıklaması Ahmet Ağaoğlu'ndan transfer açıklaması 28.08.2019
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Trabzonspor'un yeniden temelleri atıldı "Trabzonspor'un yeniden temelleri atıldı" 27.08.2019
Sturridge ilk antrenmanına çıktı Sturridge ilk antrenmanına çıktı 26.08.2019
Fırtına yenilgiyi unuttu Fırtına yenilgiyi unuttu 26.08.2019
Sturridge imzayı attı Sturridge imzayı attı 26.08.2019
Ünal Karaman: Y. Malatyaspor iyi bir takım Ünal Karaman: Y. Malatyaspor iyi bir takım 26.08.2019
Sturridge Trabzon'a geldi! İşte ilk görüntüler Sturridge Trabzon'a geldi! İşte ilk görüntüler 24.08.2019
Trabzonspor puanımızı yükseltti Trabzonspor puanımızı yükseltti 23.08.2019
Trabzonspor'un galibiyeti yerel basında Trabzonspor'un galibiyeti yerel basında 23.08.2019
Ünal Karaman: Ülke adına iyi bir skor aldık Ünal Karaman: "Ülke adına iyi bir skor aldık" 23.08.2019
Ahmet Ağaoğlu: Ekuban inanılmazdı Ahmet Ağaoğlu: Ekuban inanılmazdı 23.08.2019
Trabzonspor'un Avrupa'da 128. sınavı Trabzonspor'un Avrupa'da 128. sınavı 22.08.2019
Sturridge resmen Trabzonspor'da Sturridge resmen Trabzonspor'da 21.08.2019
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! İşte yeni takımı
Beşiktaş transfer bombasını patlattı! Yıldız oyuncu İstanbul'a geliyor
Beşiktaş'tan flaş Mehmet Ekici açıklaması!
Fenerbahçe'ye Luiz Gustavo müjdesi! Resmen duyurdular
Mbaye Diagne Galatasaray'dan ayrılıyor! İşte yeni takımı
Galatasaray'ın kasası dolacak! İşte Şampiyonlar Ligi'nden elde edilecek gelir
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör