29 Ağustos 2019, Perşembe

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Ünal Karaman'dan AEK maçı yorumu

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında 2-0 yenilmesine karşın Yunanistan temsilcisi AEK'yi eleyen Trabzonspor'un teknik direktörü Ünal Karaman, iki ayaklı bir maç oynadıklarını, ilk yarı kendilerinin, ikinci yarı da rakiplerinin galip geldiğini, gruplara kalacak skoru hak eden takım olarak oyuncularını kutladığını söyledi.
29.08.2019

Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iki ayaklı bir müsabaka oynadıklarını belirterek, "Birinci devre biz galip geldik, ikinci devrede rakibimiz galip geldi. Gruplara kalacak skoru hak eden takım olarak oyuncularımı kutluyorum." dedi.

Bu işin zorluklarının bulunduğunu ifade eden Karaman,"Bunlar içerisinde dünkü toplantıda ifade ettiğim gibi nasıl orada kazanmışsak onların da gelip burada bizi yenme şansı vardı. İyi takım derken birçoğunuz farklı algılayabildi. İyi rakibe karşı oynadık. İlk yarı oyun kabul edebileceğimiz oyun değil. İkinci yarı oyuncuların mücadelesinden son derece memnunum. Turu getirecek sonuç aldıkları için tebrik ediyorum. Tribünleri dolduran taraftarlara da bizlere verdiği destek için çok teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Karaman, takımda rehavet olmayacağını 3-1 kazandıkları maçtan itibaren söylediklerini anlatarak şöyle devam etti:

"Geçen sene dar kadro ile çok iyi mücadele verdik. Geçen seneki kadrodan destek oyuncular haricinde iki oyuncu kaybettik. Diğer kalan grubumuzla o mücadeleyi yeni katılan arkadaşlarla vermeye gayret gösteriyoruz. Rehavet olarak görmememiz lazım. Rakip takımın teknik adam değişikliği, rakip takımın sistem değişikliğini dikkate almamız gerekiyor. 3'lü savunma ile oynadılar. Biz bunu müsabaka öncesinde de anladık, tedbirimiz aldık. Bazı oyuncular adaptasyonu sağlayamadı. İlk yarı kabul edilemez tarzla, şartlar ne olursa olsun oynadık. Fiziksel olarak teknik taktiğin dışında psikolojik olarak hazırlanmazsanız saha içinde duruşu göstermezseniz zorluk yaşayabilirsiniz. İlk yarı bunu yaşadık. İkinci yarı iyi mücadele ettik ama görünen o biraz daha zamana ihtiyacımız olacak. "

Her maçtan dersler çıkardıklarını vurgulayan Karaman, "Geçen seneden beri çoğunlukla mücadele eden oyuncular var. Onlara çok işi düşecek. Onların katılımıyla bu sene mücadele içinde olacağız. Her takım yenilebilir, biz de mağlup olabiliriz, bunu yaşadık. Bunlar beklemediğimiz şeyler değil. Rakibin gücünü de yadsıyamayız. Hem oyuncular hem bizler kendi payımıza düşeni aldık." diye konuştu.

ABDÜLKADİR ÖMÜR, SAKATLANDI

Karşılaşmanın ilk yarısında sakatlanan Abdülkadir Ömür'ün durumunun yarın belli olacağı bildirildi.

Sağ dizinden sakatlanan oyuncuyla ilgili teknik direktör Ünal Karaman, "Abdülkadir'in yarın yapılacak kontrolden sonra durumunu söyleyebiliriz. Şu an söyleyebileceğimiz bir şey yok." dedi.

KOSTENOGLOU: "TELAFİSİ YOKTU"

AEK Teknik Sorumlusu Nikos Kostenoglou, Trabzonspor'u tebrik ederek, "İlk 60 dakikayı üstün oynadık. 2-0 dan sonra elimize geçen fırsatlardan yararlanamadık. Turu geçeceğimize inanıyordum ama olmadı." dedi.

Oyuncularının elinden geleni yaptığı ifade eden Kostenoglou, "Öyle bir müsabakadan çıktık ki telafisi yoktu. Sadece turu geçen taraf muvaffak oldu gruplara kaldı. Artık bundan sonra yapacak bir şey yok." diye konuştu.

Karşılaşmanın ardından AEK Kulübü'nün medya yetkilisi Trabzonspor'a grup maçlarında başarılar dileyerek, kendilerine gösterilen misafirperverlik için de teşekkür etti.

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