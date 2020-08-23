23 Ağustos 2020, Pazar
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Flavio resmen Trabzonspor'da
Trabzonspor, Brezilya'nın EC Bahia takımından Flavio Medeiros da Silva'yı transfer ettiğini duyurdu. Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, Flavio ile 4 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.
23.08.2020
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