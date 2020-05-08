Ahmet Ağaoğlu: En şanslı kulüp Trabzonspor

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, corona virüsü salgınının futbola olan etkisini değerlendirdi. Bordo-mavili kulübün bir süre önce öz kaynak düzenine yöneldiğini hatırlatan Ağaoğlu, "En şanslı kulüp Trabzonspor" dedi.

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