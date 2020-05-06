06 Mayıs 2020, Çarşamba

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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Trabzonspor devletin vereceği her karara saygı duyuyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), verdiği kararla Süper Lig'de maçların 12 Haziran'da başlayacağını açıkladı. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu konuyla ilgili A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, "Trabzonspor devletin vereceği her karara saygı duyuyor" ifadelerini kullandı.
06.05.2020
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