06 Mayıs 2020, Çarşamba
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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Trabzonspor devletin vereceği her karara saygı duyuyor
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), verdiği kararla Süper Lig'de maçların 12 Haziran'da başlayacağını açıkladı. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu konuyla ilgili A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, "Trabzonspor devletin vereceği her karara saygı duyuyor" ifadelerini kullandı.
06.05.2020
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