Ahmet Ağaoğlu: Bu işi AİHM'e kadar götüreceğiz

Trabzonspor kulübü başkanı Ahmet Ağaoğlu açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, "UEFA'ya, FIFA'ya, AIHM'e kadar bu işi götüreceğiz. Fırat Aydınus'un bir senede yönettiği 3 maç 7 puanımıza mal oldu." ifadelerini kullandı.

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