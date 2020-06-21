21 Haziran 2020, Pazar

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Ahmet Ağaoğlu: 3 kupayı da kazanacağımıza inanıyorum

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu; Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı kazanmak istediklerini söyledi.
21.06.2020
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