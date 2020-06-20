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Sosa takımda kalmaya sıcak bakıyor

Trabzonspor'da sezon sonunda sözleşmesi sona erecek kaptan Jose Sosa, takımda kalmaya sıcak bakıyor.
20.06.2020
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