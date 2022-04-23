ADANA DEMİRSPOR TRABZONSPOR MAÇINI CANLI İZLE | Adana Demirspor - Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi Kanalda? İşte Fırtına'nın ilk 11'i!
Adana Demirspor - Trabzonspor maçını CANLI İZLE | Adana Demirspor ile Trabzonspor, Süper Lig'in 34. haftasında karşı karşıya gelecekler. Bordo mavili ekip zorlu mücadeleyi kazanıp puan farkını korumak ve şampiyonluk için son kulvara 11 puan farkla girmek istiyor. Fırtına, Adana Demirspor karşısında Uğurcan, Peres, Hugo, Denswil, Dorukhan, Hamsik, Siopis, Abdülkadir Ömür, Visca, Kouassi ve Cornelius 11'i ile sahaya çıkacak. Müsabaka 23 Nisan Cumartesi günü saat 20:30'da başlayacak. Maç Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak ve beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak. Adana Demirspor - Trabzonspor maçını CANLI izle...
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