TRABZONSPOR HABERLERİ - Erman Toroğlu'dan flaş ilk yarı yorumu! "Trabzonspor eski oyununa döndü"
Süper Lig'in lideri Trabzonspor, 34. haftada Adana Demirspor deplasmanına çıktı. Zorlu mücadelenin ilk yarısı Fırtına, 2-0 önde kapattı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, ilk 45 dakikayı değerlendirdi. Toroğlu, "Trabzonspor eski oyununa dönmüş. Gol yemeyeyim diyor. Biz gol atıyoruz ama önce yemeyelim oyununa dönmüşler." dedi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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