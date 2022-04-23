ADANA DEMİRSPOR TRABZONSPOR MAÇINI CANLI İZLE | Adana Demirspor - Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi Kanalda? İşte Fırtına'nın muhtemel 11'i!
Adana Demirspor - Trabzonspor maçını CANLI İZLE | Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor deplasmanda Adana Demirspor'un konuğu olacak. Şampiyonluk için sadece 4 puana ihtiyacı olan bordo mavili ekip, zorlu Adana deplasmanından 3 puan çıkartıp gelecek hafta şampiyonluğunu ilan etmek istiyor. Fırtına'nın Adana Demirspor karşısında Uğurcan, Peres, Ahmetcan, Vitor Hugo, Denswil, Dorukhan, Visca, Hamsik, Abdülkadir Ömür, Kouassi ve Cornelius 11'i ile sahaya çıkması bekleniyor. Müsabaka 23 Nisan Cumartesi günü saat 20:30'da başlayacak. Maç Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak ve beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak. Adana Demirspor - Trabzonspor maçını CANLI izle...
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