Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Başakşehir'deki hiçbir futbolcuyla ilgili temasımız olmadı

TFF Süper Kupa Final maçında Trabzonspor, Medipol Başakşehir'i Djaniny ve Caleb Ekuban'ın golleriyle 2-1 mağlup etti ve kupayı müzesine götürdü. Maçın ardından bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Edin Visca ile ilgili sorulan soruya Ağaoğlu, "Başakşehir'deki hiçbir futbolcuyla ilgili temasımız olmadı" dedi.

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