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Abdullah Avcı: Takım savunmasını iyi yaptık

Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti. Maçın ardından bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı, "Takım savunmasını iyi yaptık" ifadelerini kullandı.
28.11.2020
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