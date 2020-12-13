Armağan Turhan: Trabzonspor ofansif anlamda hiç yok!

Süper Lig'in 12. haftasında Kayserispor ile deplasman golsüz berabere kalan Trabzonspor son 2 haftada 4 puan kaybetti. Trabzonspor'un gündemini değerlendiren Armağan Turhan "Trabzonspor gol yememeyi iyi çalışmış ama ofansif anlamda hiç yok" ifadelerini kullandı.

ABONE OL