Abdulkadir Parmak: Emin adımlarla ilerliyoruz

Trabzonspor'un başarılı oyuncusu Abdulkadir Parmak, emin adımlarla ilerlediklerini belirterek, ikinci yarıda daha iyi olacaklarını söyledi.

Bordo-mavili takımın başarılı oyuncusu Abdulkadir Parmak, 6-2 kazandıkları İstikbal Mobilya Kayserispor maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Parmak, maçın başından sonuna kadar iyi oynadıklarını belirterek, "Devre arasına moralli girmek istiyorduk. Maçın başından sonuna kadar iyi oynadığımızı düşünüyorum. Önemli olan galip gelmekti. Geçtiğimiz sezondan daha çok puan topladık. Emin adımlarla ilerliyoruz ve inşallah daha iyi olacağız" dedi.