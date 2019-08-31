Trabzonspor C Grubu'nda

UEFA Avrupa​ Ligi'nde ​Trabzonspor, C Grubu'nda İsviçre'den Basel, Rusya'dan Krasnodar ve İspanya'dan ​Getafe ile mücadele edecek. Bordo-mavililerin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri Basel, Krasnodar ve Getafe'yi tanıyalım...

BASEL

Geçen sezon ​İsviçre Ligi'ni ikinci sırada tamamlayan ​Basel, Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynadı. 2. ön eleme turu'nda PSV Eindhoven'ı eleyen ​İsviçre temsilcisi, LASK Linz'e elenerek UEFA Avrupa Ligi'ne geldi.

Bu sezon ligde oynadığı 5 maçta 4 galibiyet ve 1 yenilgi alan​ Basel'in teknik direktörlüğünü isviçreli ​Marcel Koller yapıyor.

Yeni transfer Kemal Ademi, attığı 4 golle takımın en skorer ismi oldu.

Basel, daha önce 1996-97 sezonunda ​Intertoto ​Kupası'nda Antalyaspor ve 2003-2004 sezonunda UEFA Kupası'nda ​Malatyaspor ile eşleşmişti. Ekiplerimiz, Basel karşısında başarılı olamamıştı.

KRASNODAR

Rusya Ligi'ne bu sezon iyi bir başlangıç yapan Krasnodar, geçen sezon ligi 3. bitirdiği için Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynadı. Porto'yu eleme başarısını gösteren Rus ekibi, play-off turunda ​Olympiakos'u geçemedi ve UEFA Avrupa ​Ligi'ne kaldı.

Transfer döneminde ​Saint-Etienne'den Remy Cabella, Feyenoord'dan ​Tonny ​Vilhena, Al-Ain'den Marcus ​Berg gibi isimleri kadrosuna katan ​Krasnodar'ı Sergei Matveev çalıştırıyor.

Fenerbahçe, 2016-2017 sezonunda Krasnodar ile UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda karşılaşmış ancak rakibine elenmişti.

GETAFE

İspanyol ekibi ​Getafe geçen sezon La Liga'yı beşinci bitirdiği için bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ne doğrudan katılmaya hak kazandı.

2016-2017 sezonunda ikinci ligde yer alan ve o sezon La Liga'ya yükselen Getafe, son iki sezonda önce sekizinci, sonra da beşinci olarak tarihinin en başarılı dönemini yaşadı.

Transfer döneminde ​Huesca'dan Enric Gallego, Girona'dan Raul ​Garcia Caen'den Fayçal Fajr gibi isimleri alan ​Getafe'nin teknik direktörü ​Jose ​Bordalas.