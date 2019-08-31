Trabzonspor C Grubu'nda
BASEL
Geçen sezon İsviçre Ligi'ni ikinci sırada tamamlayan Basel, Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynadı. 2. ön eleme turu'nda PSV Eindhoven'ı eleyen İsviçre temsilcisi, LASK Linz'e elenerek UEFA Avrupa Ligi'ne geldi.
Bu sezon ligde oynadığı 5 maçta 4 galibiyet ve 1 yenilgi alan Basel'in teknik direktörlüğünü isviçreli Marcel Koller yapıyor.
Yeni transfer Kemal Ademi, attığı 4 golle takımın en skorer ismi oldu.
Basel, daha önce 1996-97 sezonunda Intertoto Kupası'nda Antalyaspor ve 2003-2004 sezonunda UEFA Kupası'nda Malatyaspor ile eşleşmişti. Ekiplerimiz, Basel karşısında başarılı olamamıştı.
KRASNODAR
Rusya Ligi'ne bu sezon iyi bir başlangıç yapan Krasnodar, geçen sezon ligi 3. bitirdiği için Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynadı. Porto'yu eleme başarısını gösteren Rus ekibi, play-off turunda Olympiakos'u geçemedi ve UEFA Avrupa Ligi'ne kaldı.
Transfer döneminde Saint-Etienne'den Remy Cabella, Feyenoord'dan Tonny Vilhena, Al-Ain'den Marcus Berg gibi isimleri kadrosuna katan Krasnodar'ı Sergei Matveev çalıştırıyor.
Fenerbahçe, 2016-2017 sezonunda Krasnodar ile UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda karşılaşmış ancak rakibine elenmişti.
GETAFE
İspanyol ekibi Getafe geçen sezon La Liga'yı beşinci bitirdiği için bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ne doğrudan katılmaya hak kazandı.
2016-2017 sezonunda ikinci ligde yer alan ve o sezon La Liga'ya yükselen Getafe, son iki sezonda önce sekizinci, sonra da beşinci olarak tarihinin en başarılı dönemini yaşadı.
Transfer döneminde Huesca'dan Enric Gallego, Girona'dan Raul Garcia Caen'den Fayçal Fajr gibi isimleri alan Getafe'nin teknik direktörü Jose Bordalas.
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