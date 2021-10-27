27 Ekim 2021, Çarşamba

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Tribünler hangi yaş aralığına açılacak? TFF Başkanı Özdemir böyle açıkladı...

Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu başladı. Turkuvaz Medya'nın ev sahipliği yaptığı forumda usta spor yorumcusu Levent Tüzemen'in sorularını yanıtlayan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, pandeminin tribünlere olan etkisini anlattı. Özdemir, "Sağlık Bakanlığı ile yaptığımız görüşmeler, bizim sağlık kurulumuzun tespitleri, çift aşıda seviyelerin yüksek olması gibi durumlar ortaya çıkınca 2021-2022 sezonunu seyircili oynama kararı aldık. Localarda tam kapasite, tribünlerde yüzde 50 olarak maçlarımızı oynuyoruz. Amatör ve kadın liglerimize de ay sonu başlayacağız. Avrupa Şampiyonası'ndan da cesaret aldık ve hedefimiz, kulüplerimizin de istediği gibi yüzde yüz tribün doluluğu. Ayrıca benim içimde bir dert var. 12 yaş altı çocuklarımızın maçlara gelmesi zor. Tribünlerimizi 12 yaş altına açmak için çalışmalarımız devam ediyor."
27.10.2021
ABONE OL

Tribünler hangi yaş aralığına açılacak? TFF Başkanı Özdemir böyle açıkladı... Tribünler hangi yaş aralığına açılacak? TFF Başkanı Özdemir böyle açıkladı... 27.10.2021
Toroğlu’dan derbi yorumu! İki kaleci sonucu belirledi Toroğlu'dan derbi yorumu! "İki kaleci sonucu belirledi" 25.10.2021
Toroğlu ilk yarıyı değerlendirdi! Golde büyük hatası var Toroğlu ilk yarıyı değerlendirdi! "Golde büyük hatası var" 25.10.2021
Sezon sonunda kulüpler MHK’daki sistemi değiştirecek "Sezon sonunda kulüpler MHK'daki sistemi değiştirecek" 24.10.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Tahir Kıran: Hakemler MHK ve TFF’ye rest çekiyor! Tahir Kıran: Hakemler MHK ve TFF'ye rest çekiyor! 21.10.2021
140 akraba hakem camiasına çöreklenmiş durumda "140 akraba hakem camiasına çöreklenmiş durumda" 21.10.2021
Erman Toroğlu açıkladı! MHK’ya yabancı başkan gelecek Erman Toroğlu açıkladı! "MHK'ya yabancı başkan gelecek" 21.10.2021
Erman Toroğlu açıkladı! İşte Serdar Tatlı’nın istifasının perde arkası Erman Toroğlu açıkladı! İşte Serdar Tatlı'nın istifasının perde arkası 21.10.2021
MHK Başkanı Serdar Tatlı görevinden istifa etti MHK Başkanı Serdar Tatlı görevinden istifa etti 21.10.2021
Ahmet Ağaoğlu: İsimleri değil sistemi görüşüyoruz! Ahmet Ağaoğlu: İsimleri değil sistemi görüşüyoruz! 20.10.2021
Gümüşdağ: Hakem düşük performans gösterdi Gümüşdağ: Hakem düşük performans gösterdi 15.10.2021
Mesut Özil’e karşı savunma yapmak çok zor "Mesut Özil'e karşı savunma yapmak çok zor" 14.10.2021
Transfer canlı yayında açıklandı... Tolgay Süper Lig’e dönüyor! Transfer canlı yayında açıklandı... Tolgay Süper Lig'e dönüyor! 11.10.2021
Ağaoğlu: 20 yıldır MHK gidiyor ama bazı şeyler değişmiyor Ağaoğlu: 20 yıldır MHK gidiyor ama bazı şeyler değişmiyor 06.10.2021
Flaş sözler! Ali Palabıyık bu ülkenin en iyi hakemi Flaş sözler! "Ali Palabıyık bu ülkenin en iyi hakemi" 06.10.2021
Karaahmet’ten Hakan Keleş açıklaması! Karaahmet'ten Hakan Keleş açıklaması! 05.10.2021
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Fatih Terim neşteri vurdu! Devre arasında 3 futbolcu...
GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim raporunu sundu! O isimler gidiyor...
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'dan orta saha bombası! Premier Lig'den geliyor...
Galatasaray'da ayrılıklar belli oldu! Fatih Terim o isimleri istemiyor...
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Bedelsiz gelecek
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Ocak ayında...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör