27 Ekim 2021, Çarşamba
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Tribünler hangi yaş aralığına açılacak? TFF Başkanı Özdemir böyle açıkladı...
Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu başladı. Turkuvaz Medya'nın ev sahipliği yaptığı forumda usta spor yorumcusu Levent Tüzemen'in sorularını yanıtlayan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, pandeminin tribünlere olan etkisini anlattı. Özdemir, "Sağlık Bakanlığı ile yaptığımız görüşmeler, bizim sağlık kurulumuzun tespitleri, çift aşıda seviyelerin yüksek olması gibi durumlar ortaya çıkınca 2021-2022 sezonunu seyircili oynama kararı aldık. Localarda tam kapasite, tribünlerde yüzde 50 olarak maçlarımızı oynuyoruz. Amatör ve kadın liglerimize de ay sonu başlayacağız. Avrupa Şampiyonası'ndan da cesaret aldık ve hedefimiz, kulüplerimizin de istediği gibi yüzde yüz tribün doluluğu. Ayrıca benim içimde bir dert var. 12 yaş altı çocuklarımızın maçlara gelmesi zor. Tribünlerimizi 12 yaş altına açmak için çalışmalarımız devam ediyor."
27.10.2021
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