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Erman Toroğlu'dan Beşiktaş - Galatasaray derbisi yorumu! "Ersin Destanoğlu ve Muslera sonucu belirledi"

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Beşiktaş - Galatasaray derbisinin ardından değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu, "Bugün kaleciler sonucu belirledi. Biri büyük hata yaptı, biri penaltı kurtardı. Takımlar arasında çok fark yoktu. Beşiktaş geçen seneki Beşiktaş değil" dedi. İşte o sözler...
25.10.2021
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