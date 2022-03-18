Süper Lig'e kar engeli! Meteoroloji uzmanı A Spor'a açıkladı
Süper Lig'in 30. haftası zorlu maçlarla başlangıcını yapacak. Ancak yurdun genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altına düştü ve kar yağışı bugünden itibaren başladı. Peki kar yağışı maçları ne kadar etkileyecek? Meteoroloji mühendisi Esra Bayhan, A Spor'da açıkladı. Bayhan, "Bugünden itibaren yurdun tamamı yoğun kar yağışı altına girdi. Marmara Bölgesi'nde kar yağışı pazar gününe kadar devam etmesi bekleniyor. Karadeniz'de de yoğun bir kar yağışı bekleniyor. Özellikle Batı Karadeniz'de sıcaklık -8 dereceye kadar düşecek. Doğu Anadolu ise mevsim normallerinin 10-10 derece altında ve önümüzdeki hafta da kar yağışı devam edecek. İç Anadolu'da da böyle bir görüntü olacak. Ege'de yağış beklemiyoruz ancak kuvvetli rüzgarlar olacak. Cumartesi günü İstanbul'da kar yağışı yoğunlaşacak ama sıcaklıklar da biraz daha yüksek olacağı için yüzeyde tutmayabilir. Maçlar oynanabilir." dedi.
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