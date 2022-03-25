Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu A Spor'a konuştu! "Bizi izlerken herkes keyif alıyor"
Kasımpaşa teknik direktörü Sami Uğurlu, A Spor'un sorularını yanıtladı. Son maçlarda aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken Uğurlu, "Transferlerde nokta atışlar yaptık. İkinci yarıda Trabzonspor'dan sonra en çok puan alan takımız. Birlikte hareket ettiğiniz zaman başarı geliyor. Kalan 8 maçın tamamını kazanmak istiyoruz. Kasımpaşa'yı izlerken herkes keyif alıyor" dedi. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri
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