GALATASARAY HABERLERİ - Özgür Kalelioğlu'nu o sözlerle eleştirdi! "2 haftada dili açıldı"
Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş'ı sahasında 2-1 mağlup eden Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ikinci maçında karşılaşacağı Barcelona maçı öncesinde moral depoladı. Derbiden sonra yaptığı açıklamalar ile gündem olan Galatasaray Başkan Yardımcısı Özgür Kalelioğlu "Beşiktaş ile iyi bir hazırlık maçı yaptık" demişti. A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, Kalelioğlu'nun o sözlerini eleştirdi. Çorlu, "Barcelona maçı öncesinde 'Beşiktaş ile hazırlık maçı yaptık' demek çok yanlış. Beşiktaş ve Galatasaray 100 yıldır oynuyorlar ve oynamaya da devam edecekler. Taraftarlar arasında olur ama yöneticiler arasında olamaz. Bu bir popülizmdir. Bu zamana kadar neredeydiniz? Herkesin 2 haftada dili açıldı." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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