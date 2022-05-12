Süper Lig ekiplerine yarayacak mı? Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatı...
A Spor yorumcusu Hüseyin Özkök, canlı yayında Avrupa futbolundaki gündemi değerlendirdi. Özkök UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatı hakkındaki detayları da aktardı. İşte o sözler...
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