Son dakika transfer gelişmesi! Mukairu Kopenhag'da!
FSüper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da forma giyen Paul Omo Mukairu, Danimarka’nın FC Kopenhag takımına transfer oldu. Akdeniz ekibi bu transfer karşılığında Danimarka temsilcisinden 1 milyon 900 bin Euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan yüzde 15 pay alacak. Detayları A Spor yorumcusu Korak Baloğlu aktardı.
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