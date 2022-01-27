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Son dakika transfer gelişmesi! Mukairu Kopenhag'da!

FSüper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da forma giyen Paul Omo Mukairu, Danimarka’nın FC Kopenhag takımına transfer oldu. Akdeniz ekibi bu transfer karşılığında Danimarka temsilcisinden 1 milyon 900 bin Euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan yüzde 15 pay alacak. Detayları A Spor yorumcusu Korak Baloğlu aktardı.

27 Ocak 2022 | 09:30
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