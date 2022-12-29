Sivasspor Galatasaray maçı sonrası Mecnun Otyakmaz: İptalin açıklamasını istiyoruz!

Spor Toto Süper Lig'in 16'ncı haftasında kendi sahasında Galatasaray'a 2-1 yenilen Sivasspor'da Başkan Mecnun Otyakmaz, maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İki takımında güzel mücadele ettiğini söyleyen Otyakmaz, "Gerçekten ağır bir zemin vardı ve iki takım da güzel mücadele etti. Bir defa bu mücadeleden dolayı teşekkür ediyorum. Zeminimiz çok iyiydi. Bundan 10 gün öncesine kadar fakat bir mantar hastalığı söz konusu olunca zemin bu hale geldi. Biz de çok üzgünüz. Bundan sonra 17 Ocak'a kadar uzun bir süre maç yok. İnşallah biraz daha toparlarız. İşin bu boyutundan başka ilk yarı mücadeleyle geçmekle beraber ikinci yarı biraz daha iyi bir futbol oynadık. Ne yazık ki maça damga vuran hakem hataları oldu. Hakemler konusunda pek görüş bildirmiyoruz federasyona gidip bunlar muhakkak konuşulacaktır. Ancak bütün Türkiye'deki futbol severler bizim golümüzün neden iptal edildiğini anlamadılar, anlam veremediler. Bizde aynı şekilde anlam veremedik. Maçtan sonra bazı pozisyonlar için konuşmamak gerekir ama biraz izledim herkese de sordum kimse neden iptal edildiğini anlamıyor. VAR'da da Özgüç Türkalp varmış. 20 yıldır Örgüç Türkalp adını duymaktan artık rahatsız olduk. Bunların hiç emekliliği falan olmuyor mu? EYT'ler bile geldi artık lütfen emekli olsunlar. Futbol kamuoyunu çok fazla sıkıntıya sürüklememek adına çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Federasyondan da konuyla alakalı en üst düzey şekilde açıklama bekliyorum. Kırmızı kart pozisyonu tam olarak görmediğim için yorum yapmak istemiyorum. Golümüzün neden iptal edildiği hakkında en düzeyde açıklama bekliyoruz. İyi bir federasyonumuz var, sık sık görüşüyoruz. Oldukça objektif ve şeffaf olmaya çalışıyor ancak hakemler aynı tas aynı hamam devam ediyor" dedi.



"ÜST DÜZEY AÇIKLAMA BEKLİYORUZ"



Sivasspor'un golünün iptal edilmesine tepki gösteren Otyakmaz, "Orada bir atak başlangıç meselesi söz konusu. Yaklaşık 13-14 saniye sonra gol oluyor ofsayt var evet. Bazı maçlarda bize atak başlangıcı daha sonradan alıp yediğimiz golü normal saymışlardı. Şimdiyse attığımız golü saymadılar. Onun hakkında çok fazla bir şey söylemek istemiyorum ama en üst düzeyde açıklama bekliyoruz. Bu golümüz neden iptal edildi? Ne verildi? Ofsayt mı verildi sebebi ne? Mesela Galatasaraylılar itiraz ediyor. Bir tanesi diyor ki çizgiyi geçmedi. Bir tanesi diyor ki ele çarptı. Bir tanesi diyor ki ofsayt. Yani onlar bile neye itiraz ettiğini bilmiyor. Gidip uzun bir süre izleyip mercekle hata ararsanız mutlaka bir temas yada her hangi bir şey bulursunuz. Bu beğendiğim bir hakemdi, hiç yakıştıramadım. Maçta da bazı hatalarını gördüm ve hiç hoşuma gitmedi. Aslında gelecek için ümitli olduğum bir hakemdi. Maalesef bu yaşananlar hiç hoşumuza gitmedi. Tekrardan Galatasaray'ı tebrik ediyorum" diye konuştu.