Erman Toroğlu'dan taciz iddiası! "TFF'deki gözlemci..."
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, 90+1 programında flaş bir iddia ortaya attı. Toroğlu iddiasında, "Bana taze bir haber geldi. TFF'deki bir gözlemci, uçakta bir kadını taciz ederken yakalanıyor." ifadelerini kullandı.
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