Şenol Güneş: "Balotelli bize uyabilirdi"

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, Cenk'in transferi sonrası forvet hattına transfer yapabileceklerini ifade ederken flaş Balotelli açıklaması yaptı. .

Cenk Tosun'un transferi sonrası bir santrafor transferi yapabileceklerini ve bu yönde takip edilen oyuncular olduğunu belirten Şenol Güneş, Balotelli hakkında "Kalitesi tartışılmaz. Aldığım bilgilere göre kendisine etrafına zarar verecek boyutta olduğu söyleniyordu o yüzden sıcak bakmamıştım ama iyi oyuncu. Bakalım başkan buna ne diyecek. Şimdi gider Balotelli'yi inadına alır mı?" ifadelerini kullandı..