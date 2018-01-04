04 Ocak 2018, Perşembe

A SPOR WEBTV

ARKADAŞINA GÖNDER
İsim Soyisim
E-Posta
Alıcı E-Posta
Mesaj
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.aspor.com.tr
paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Şenol Güneş: "Balotelli bize uyabilirdi"

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, Cenk'in transferi sonrası forvet hattına transfer yapabileceklerini ifade ederken flaş Balotelli açıklaması yaptı. .
04.01.2018

Cenk Tosun'un transferi sonrası bir santrafor transferi yapabileceklerini ve bu yönde takip edilen oyuncular olduğunu belirten Şenol Güneş, Balotelli hakkında "Kalitesi tartışılmaz. Aldığım bilgilere göre kendisine etrafına zarar verecek boyutta olduğu söyleniyordu o yüzden sıcak bakmamıştım ama iyi oyuncu. Bakalım başkan buna ne diyecek. Şimdi gider Balotelli'yi inadına alır mı?" ifadelerini kullandı..

Şenol Güneş: Balotelli bize uyabilirdi Şenol Güneş: "Balotelli bize uyabilirdi" 04.01.2018
Şenol Güneşten transfer müjdesi Şenol Güneş'ten transfer müjdesi 04.01.2018
Arda Turanı istemeyen hoca yoktur "Arda Turan'ı istemeyen hoca yoktur" 04.01.2018
Şenol Güneşten Cenk Tosun açıklaması Şenol Güneş'ten Cenk Tosun açıklaması 04.01.2018
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Beşiktaşta çalışmalar sürüyor Beşiktaş'ta çalışmalar sürüyor 04.01.2018
Olcay Şahandan kolbastı şov! Olcay Şahan'dan kolbastı şov! 03.01.2018
Domagoj Vida ilk antrenmanına çıktı Domagoj Vida ilk antrenmanına çıktı 03.01.2018
Beşiktaş, Konyasporlu yıldızın peşinde "Beşiktaş, Konyasporlu yıldızın peşinde" 03.01.2018
Bafetimbi Gomis: “ Fener Ağlama Bafetimbi Gomis: “ Fener Ağlama" 03.01.2018
Cenk Tosun bugün imzayı atacak "Cenk Tosun bugün imzayı atacak" 03.01.2018
Fikret Ormandan Cenk için bomba açıklama: 35 milyon Euro... . Fikret Orman'dan Cenk için bomba açıklama: "35 milyon Euro..." . 03.01.2018
Atiba ile yollar ayrılabilir "Atiba ile yollar ayrılabilir" 02.01.2018
Sam Allardyce, Cenk Tosunu aradı "Sam Allardyce, Cenk Tosun'u aradı" 02.01.2018
Levent Tüzemen: Asamoah Galatasaraya gelmek için fırsat kolluyor Levent Tüzemen: Asamoah Galatasaray'a gelmek için fırsat kolluyor 02.01.2018
Beşiktaşın yeni transferi Vida İstanbulda Beşiktaş'ın yeni transferi Vida İstanbul'da 02.01.2018
Rıza Çalımbaydan transfer müjdesi! Rıza Çalımbay'dan transfer müjdesi! 02.01.2018
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Eljif Elmas için 10 milyon euro
G.Saray'ın yıldızı Türkiye'den ayrıldı!
Atiker Konyaspor'dan Robinho bombası!
Galatasaray'da Fatih Terim'in sürpriz hedefi!
Fenerbahçe'den Ada çıkarması
İşte Beşiktaş'ın transfer hedefleri!
BİZE ULAŞIN