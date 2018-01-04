04 Ocak 2018, Perşembe
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Şenol Güneş'ten transfer müjdesi
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Antalya kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tecrübeli hoca, "Cenk gittikten sonra ekonomik durumumuz uygun olursa yerine birine alacağız" diyerek transfer müjdesi verdi.
04.01.2018
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