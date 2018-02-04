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    Samet Aybaba'dan Ndiaye itirafı

    Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Galatasaray mücadelesi sonrasında A Spor'un sorularını yanıtladı.
    04.02.2018

    75 dakika çok iyi oynadıklarını ifade eden Aybaba, "Rakip çift santrfora geçince biz de saha içinde buna çözüm bulmaya çalıştık. Çok geç kurulmuş bir takımız biz. Tüm oyuncularımla gurur duyuyorum. Yalnızca kazanmakla ilgili değil. Malatya maçı, Akhisar maçı... Güzel futbol oynayalım, keyif alalım." ifadelerini kullandı.

    Selçuk oynayacak diye plan yaptıklarını söyleyen deneyimli teknik adam, "Hakan Arslan'ı Selçuk'un üstüne bindirmiştik. Kenarlardan geldiler, biz de 2'şerli 3'erli sıkıştırarak etkisiz bırakmaya çalıştık. Ndiaye ve Fernando olsaydı, zorlanırdık. İkisi de çok kaliteli oyuncular." dedi.

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