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Rıza Çalımbay Trabzonspor yenilgisi sonrası konuştu: Bu maçtan dersler çıkaracağız!

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, 4-0'lık Türkcell Süper Kupa yenilgisi sonrası A Spor'a değerlendirmelerde bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, "Telafi etmek için her şeyi yapacağız. Lig çok önemli. Lig ve Avrupa'ya bakmak gerekiyor. Bu maçtan çok dersler çıkaracağız." ifadelerini kullandı.

30 Temmuz 2022 | 23:28
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