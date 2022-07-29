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Trabzonspor Sivasspor maçı öncesi Rıza Çalımbay: Tek hedefimiz kazanmak

Süper Kupa final maçında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek Sivasspor'da Rıza Çalımbay açıklamalarda bulundu. Çalımbay, "Maçı kazanarak kupayı müzemize götürmek için elimizden geleni yapacağız. Hazırlıklarımızı yaptık. Tek hedefimiz kazanmak, umarım öyle olur." dedi.

29 Temmuz 2022 | 19:33
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