Trabzonspor Sivasspor maçı öncesi Rıza Çalımbay: Tek hedefimiz kazanmak
Süper Kupa final maçında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek Sivasspor'da Rıza Çalımbay açıklamalarda bulundu. Çalımbay, "Maçı kazanarak kupayı müzemize götürmek için elimizden geleni yapacağız. Hazırlıklarımızı yaptık. Tek hedefimiz kazanmak, umarım öyle olur." dedi.
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:53
Trabzonspor Sivasspor maçı öncesi Rıza Çalımbay: Tek hedefimiz kazanmak 29 Temmuz 2022 | 12:00
00:48
Hakan Arslan: Heyecanlı bir şekilde maçı bekliyoruz 29 Temmuz 2022 | 12:00
02:14
Erman Toroğlu'dan beslenme üzerine önemli açıklamalar! 13 Temmuz 2022 | 12:00
02:11
Erman Toroğlu'dan toplu taşıma yorumu! 13 Temmuz 2022 | 12:00
03:16
Toroğlu'dan itiraf! "Film teklifi aldım" 13 Temmuz 2022 | 12:00
12:47
Onyekuru A. Demirspor'da! 10 Temmuz 2022 | 12:00
12:48
Onyekuru Adana Demirspor'da! 10 Temmuz 2022 | 12:00
07:44
Korkmaz'dan Emrecan Uzunhan açıklaması! 07 Temmuz 2022 | 12:00