Nihat Özdemir'in istifa kararına flaş değerlendirme! "Temiz eller operasyonu yapılmalı"
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir görevinden istifa etti. Gelen şok istifadan sonra A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan flaş değerlendirmelerde bulundu. Uzundurukan, "Krizlerin biri bitmeden diğeri başlıyor. Tahkim Kurulu nasıl olur da TFF'nin kararına karşı gelir? Perde arkasında kim var? Temiz eller operasyonu yapılmalı. Buraya neşter vurulması gerekiyor. Bunları kim yaptıysa bir gün ortaya çıkacak. Lig bittikten sonra bunlar olsaydı bu kadar konuşulmazdı. Yayın ihalesi de etkilenecek. Fiyatlar düşecek." dedi.
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