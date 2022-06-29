Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut'tan Abdülkerim Bardakcı sözleri!
Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'un teknik direktörü İlhan Palut, A Spor'un konuğu oldu. Galatasaray'a transfer olan Abdülkerim Bardakcı hakkında konuşan Palut, "Abdülkerim Bardakcı, bizim için büyük bir kayıp" ifadelerini kullandı. Öte yandan Palut, "2 hazırlık maçıyla 21 Temmuz'daki Bate Borisov maçına hazırlanacağız. Çok ritimli bir takım Avrupa tecrübesine sahipler. Konferans Ligi'nde ilerlemeyi çok istiyoruz. Transferde de Abdülkerim'in gidişi sonrası bir sol stoper ve bir forvet oyuncusuyla transferi tamamlamak istiyoruz" dedi. İşte o sözler...
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