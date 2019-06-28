28 Haziran 2019, Cuma
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Beşiktaş'ta hedef Charles Kabore
Beşiktaş'ın transferde Charles Kabore'ye olan ilgisi sürüyor. Siyah beyazlı ekip geçtiğimiz sezon devre arasında ve sezonun bitiminde iki kez görüştüğü Kabore'yi yeniden gündemine aldı.
28.06.2019
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