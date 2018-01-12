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Kocaman'dan Ozan açıklaması!

Devre arası hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de Teknik Direktör Aykut Kocaman açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam Ozan Tufan'ı neden Antalya kampına götürmediği açıkladı.
12.01.2018

"Ozan Tufan konusunda ikili görüşmesinde özel konuşmalar var. Herkesi ilgilendiren tarafı ise ikinci devrede takımı götürmek istediğim yerde Ozan'dan herhangi bir beklentim yok. Kimseyi kötülemiyorum, karalamıyorum, kimsenin önünü kesmiyorum. Benim bu takımı götürmek istediğim yerle Ozan'ın kafasında çelişkili olduğunu gördüm. Bunu telafi etmenin benim açımdan kolay olmadığını gördüm, nokta. Basın toplantısını Ozan toplantısına çevirmenin de bir anlamı yok."

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