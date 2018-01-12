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13 Ocak 2018, Cumartesi
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Beşiktaş yeni transferi KAP'a bildirdi
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Gameiro rüyası
Beşiktaş'ın çılgın projesi hazır!
Bayern galibiyetle başladı
Beşiktaş’a 19’luk önlibero
Şenol Güneş bol paslı oyuna dönmek istiyor
13.01.2018
Cyle Larin'in geçmişi korkutuyor
13.01.2018
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Fenerbahçe transferi açıkladı
Kocaman'dan Ozan açıklaması! Şu anda burada yeri yok
RVP ile yollar ayrılıyor mu? Aykut Kocaman açıkladı...
Alex'ten duygulandıran paylaşım! ''Özledin mi kaptan?''
Ozan Tufan İspanya yolcusu
Müthiş mücadele Fenerbahçe Doğuş'un
Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe'ye sitem!
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Van Persie Feyenoord'da
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İkinci kaptan Hakan Balta
13.01.2018
Tarık Çamdal'a talip çıktı
13.01.2018
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Fransız forvetle anlaşıldı
Fırtına’dan Remy hamlesi
Srnic yakın takipte
Trabzonlu yıldıza flaş teklif! 15 milyon euro...
‘Dostluk önemli’
Castillo’ya kapı açık!
Burak Yılmaz'dan Cenk Tosun yorumu
13.01.2018
Burak Yılmaz'dan ayrılık sinyali! "Gitme ihtimalim var"
13.01.2018
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Galatasaray, Castors Braine'i konuk edecek
Galatasaray 1.5 yıllık imza attırdı
12.01.2018
Edwin Jackson Efes’e
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ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
Akhisar Belediye Gençlik ve Spor
Alanyaspor
Antalyaspor
Atiker Konyaspor
Beşiktaş
Bursaspor
Evkur Yeni Malatyaspor
Fenerbahçe
Galatasaray
Gençlerbirliği
Göztepe A.Ş.
Kardemir Karabükspor
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Cyle Larin İstanbul'da
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