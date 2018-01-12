Galatasaray kampında ilginç ayrıntı

Devre arası kamp çalışmasını Antalya'da gerçekleştiren Galatasaray, saat 10.30'da başlayan antrenmanı basına kapalı şekilde başladı. A Spor muhabiri Emre Kaplan, sarı-kırmızılı ekibin Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde gerçekleştirdiği kampın detaylarını aktardı. Kaplan, Teknik Direktör Fatih Terim'in antrenmanda çok aktif olmadığını kendisini bir üstyapı gibi konumlandırdığı ve genellikle yardımcıları Hasan Şaş, Ümit Davala ve Levent Şahin'in futbolcularla yakından ilgilendiğini söyledi.