02 Ocak 2022, Pazar

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Kayserispor Asbaşkanı Ali Çamlı açıkladı! Transfer yasağı gelecek mi?

Yukatel Kayserispor Asbaşkanı Ali Çamlı, Spor Gündemi programında A Spor'a açıklamalarda bulundu. Çamlı, Kayserispor'a geleceği konuşulan transfer yasağıyla ilgili olarak, "Endişelenecek bir durum yok. 12 Ocak tarihinde transfer tahtası açıldığı zaman yasak olup olmadığı belli olur" dedi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
02.01.2022
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Ali Çamlı açıkladı! Kayserispor’a transfer yasağı gelecek mi? Ali Çamlı açıkladı! Kayserispor'a transfer yasağı gelecek mi? 02.01.2022
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