Kayserispor Asbaşkanı Ali Çamlı açıkladı! Transfer yasağı gelecek mi?

Yukatel Kayserispor Asbaşkanı Ali Çamlı, Spor Gündemi programında A Spor'a açıklamalarda bulundu. Çamlı, Kayserispor'a geleceği konuşulan transfer yasağıyla ilgili olarak, "Endişelenecek bir durum yok. 12 Ocak tarihinde transfer tahtası açıldığı zaman yasak olup olmadığı belli olur" dedi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

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