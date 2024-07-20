Hatayspor Teknik Direktörü Özhan Pulat A Spor'a konuştu!
Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Hatayspor'da teknik direktör Özhan Pulat, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Pulat, yeni sezon hazırlıkları ile alakalı soruları yanıtladı. İşte o görüntüler...
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
10:58
Hatayspor Teknik Direktörü Özhan Pulat A Spor'a konuştu! 20 Temmuz 2024 | 12:00
01:13
Toroğlu'dan flaş yorum! "İğrenç bir lig yaşıyoruz" 19 Mayıs 2024 | 12:00
03:35
Sami Uğurlu ve Aytaç Kara'dan F.Bahçe'ye gözdağı! 23 Şubat 2024 | 12:00
06:13
TFF açıkladı! İşte Süper Lig'de 26. haftanın VAR kayıtları 20 Şubat 2024 | 12:00
01:07
Toroğlu'dan sert eleştiri! "Takımını sattın" 24 Ocak 2024 | 12:00
01:11
Göksel Gümüşdağ'dan Eden Karzev sözleri! 16 Ocak 2024 | 12:00
00:49
İsrail propagandası yapan Jehezkel gözaltına alındı! 14 Ocak 2024 | 12:00
00:27
Büyükekşi: Gereken açıklamaları yaptık! 30 Aralık 2023 | 12:00